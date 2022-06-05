Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da LGS heyecanı... Çocuklarını görmek için tellere tırmandılar

#Tekirdağ#Süleymanpaşa#LGS

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Tekirdağ’da da binlerce öğrenci iyi bir liseyi kazanabilmek için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katıldı. Öğrenciler içeride ter dökerken, veliler ise dışarıda ter döktü.

Haberin Devamı

Türkiye’nin 81 il ve ilçelerinde olduğu gibi Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde de öğrenciler LGS sınavı için ter döktü. Çocuklarının iyi bir lise kazanmalarını isteyen aileler ise dışarıda Kur’an-ı Kerim ve dualar okuyarak bekledi.

Tekirdağda LGS heyecanı... Çocuklarını görmek için tellere tırmandılar

İki oturum haline yapılacak olan sınavın sözel derslerden oluşan ilk oturumu 09.30 itibariye başlarken, 10.45’te son buldu. İlk oturumu tamamlayan öğrenciler dinlenmek için okul bahçesine çıktığında çocuklarını görmek isteyen anne ve babalar okul kapısına akın etti. Yanlarında getirdikleri su ve yiyecekleri sınav arasında bekleyen çocuklarına ulaştırmak isteyen aileler birbirleriyle yarışırken, kimi veliler ise tel örgülere tırmandı.

Haberin Devamı

Tekirdağda LGS heyecanı... Çocuklarını görmek için tellere tırmandılar

Görevlilerin zaman zaman velileri sessiz olmaları konusunda uyardığı sınavda sayısal sorulardan oluşan ikinci oturum 11.30'da başlayarak 80 dakikalık sürenin ardından tamamlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Süleymanpaşa#LGS

BAKMADAN GEÇME!

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz?

#Uyku Sağlığı
Facebooktaki üst düzey istifanın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti

Facebook'taki üst düzey 'istifa'nın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti?

#Sheryl Sandberg
11 yıl önce sırra kadem basmıştı Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

11 yıl önce sırra kadem basmıştı! Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz?

#Uyku Sağlığı
Facebooktaki üst düzey istifanın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti

Facebook'taki üst düzey 'istifa'nın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti?

#Sheryl Sandberg
11 yıl önce sırra kadem basmıştı Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

11 yıl önce sırra kadem basmıştı! Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

#İngiltere