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Tekirdağ'da korkunç olay! Züleyha Adıgüzel'i kablo ile boğarak öldürdü

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#Tekirdağ#Cinayet#Polis
Tekirdağda korkunç olay Züleyha Adıgüzeli kablo ile boğarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 14:58

Tekirdağ'da Ümit I. (26), tartıştığı kız arkadaşı Züleyha Adıgüzel'i (23), elektrik süpürgesinin kablosu ile boğarak öldürdü. Ümit İ. daha sonra polise teslim oldu.

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Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Tepe Emlak Konutları'nda meydana geldi. Çerkezköy'de bir fabrikada çalışan Ümit I., İstanbul'da yaşayan kız arkadaşı Züleyha Adıgüzel'i kiraladığı otomobille alıp, ilçeye getirdi. Günlük olarak kiralanan dairede ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada Ümit I., Züleyha Adıgüzel'i elektrik süpürgesinin kablosu ile boğarak öldürdü. Sabaha kadar cesedin başında bekleyen Ümit I., ardından emniyete giderek, olay anlatarak teslim oldu. Bunun üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri Züleyha Adıgüzel'in öldüğünü belirledi.

Züleyha Adıgüzel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Ümit I.’nın sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)

 

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#Tekirdağ#Cinayet#Polis

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