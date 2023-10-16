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Tekirdağ'da korkunç olay! Cezaevinden yeni çıkmıştı, evinde başından vurularak öldürüldü

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#Tekirdağ#Şarköy#Cinayet
Tekirdağda korkunç olay Cezaevinden yeni çıkmıştı, evinde başından vurularak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 16:58

Tekirdağ Şarköy'de bir süre önce cezaevinden tahliye olan Ahmet Akçay (25), evinde başından vurularak öldürüldü. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin pencereden girip cinayeti gerçekleştirdiği üzerinde duruyor.

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Olay, saat 06.30 sıralarında Şarköy'ün İstiklal Mahallesi Dr. Cemal Özkan Caddesi'nde meydana geldi. 'Oto hırsızlığı' ve 'dolandırıcılık' başta olmak üzere 15 suç kaydı bulunan ve bir süre önce denetimli serbestlikten yararlanıp, tahliye edilen Ahmet Akçay'ın giriş katındaki evinden silah sesi geldi. Silah sesini duyan diğer odadaki eşi ile çocuğu, Akçay'ı başından vurulmuş halde buldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akçay, kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 1 boş kovan bulup, eşi ve çocuğunun ifadesine başvurdu.

Öte yandan Akçay'ın cezaevinden çıktıktan sonra husumetlileri tarafından alacak meselesi nedeniyle tehdit edildiği öğrenildi.

Şüpheli ya da şüphelilerin pencereden girip olayı gerçekleştirdiği üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor.

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#Tekirdağ#Şarköy#Cinayet

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