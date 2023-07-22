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Tekirdağ'da kağıt fabrikasında yangın: Kontrol altına alındı

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#Yangın#Fabrika#Tekirdağ
Tekirdağda kağıt fabrikasında yangın: Kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 06:45

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir karton fabrikasının hurda kağıt bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sürüyor.

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Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ulaş mahallesinde faaliyet gösteren karton fabrikasının  hurda kağıtların depolandığı alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören  fabrika çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tekirdağda kağıt fabrikasında yangın: Kontrol altına alındı

Çevre ilçe itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği Yangın, yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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#Yangın#Fabrika#Tekirdağ