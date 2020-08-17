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Gündem
Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR / MARMARAEREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)
Haber Giriş: 17.08.2020 - 14:10,Son Güncelleme:

Tekirdağ’da kaçak çalıştırılan yabancı uyruklu 7 kadına sınır dışı

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Tekirdağ’da kaçak çalıştırılan yabancı uyruklu 7 kadına sınır dışı
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TEKİRDAĞ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde, alkollü eğlence merkezinde kaçak çalıştırılan yabancı uyruklu 7 kadın yakalandı. Kadınların sınır dışı edileceği bildirilirken, iş yeri sahipleri hakkında koronavirüs tedbirlerine uymadıkları ve kaçak işçi çalıştırdıkları için işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesindeki alkollü restoranda, yabancı uyruklu kadınların kaçak olarak çalıştırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerine, jandarma tarafından yapılan takibin ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu 7 kadın yakalandı. Kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İş yeri sahipleri hakkında ise 'koronavirüs tedbirlerine uymama, sigortasız işçi ve kaçak yabancı uyruklu kadın çalıştırma' suçlarından işlem yapıldı.

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