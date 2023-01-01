Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da jandarmadan kaçakçılara darbe: Kilolarca kaçak tütün ele geçirildi tütün ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Kaçakçılık#Kaçak Tütün
Tekirdağda jandarmadan kaçakçılara darbe: Kilolarca kaçak tütün ele geçirildi tütün ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 18:47

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık ile mücadeleye devam ediyor. Bu çerçevede satışa hazır binlerce dolu makaron, kilolarca tütün ve sarım makineleri ele geçirildi.

Haberin Devamı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bağlı Ulaş Mahallesi'nde Jandarma Karakol Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tahkikat neticesinde kaçak tütün mamulleri ticareti yaptığı tespit edilen R.E. isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada satışa hazır 5 bin 400 adet dolu makaron, 8 kilogram tütün ve 13 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Kaçakçılık ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini ifade eden jandarma ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonların süreceğini belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Kaçakçılık#Kaçak Tütün

BAKMADAN GEÇME!

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım?

#Komşu
Egenin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri dünyanın en iyileri listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri 'dünyanın en iyileri' listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım?

#Komşu
Egenin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri dünyanın en iyileri listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri 'dünyanın en iyileri' listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota