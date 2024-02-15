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Tekirdağ'da fuhuş tuzağına böyle düşürmüşler

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#Tehirdağ#Fuhuş#Polis
Tekirdağda fuhuş tuzağına böyle düşürmüşler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 15:12

Tekirdağ'da, yabancı kadınları çalışma vaadiyle getirip fuhuş yaptıran şüphelilere, polisin müşteri gibi anlaşıp düzenlediği operasyonda, 3'ü Özbekistanlı olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. 2 kadın ise kurtarılıp, ülkelerine gönderildi.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, yabancı uyruklu kadınların çalışma vaadiyle ilçeye getirilip, zorla fuhşa zorlandığını belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan polis, sosyal medyadan ilan veren şüphelilerin lideri Dursun A. (48) ile müşteri gibi irtibat kurdu. Şüphelilerin adreslerini de belirleyen polis, düzenlenen operasyonda Dursun A. ve Yusuf A. ile Özbekistan uyruklu kadınlar Gülchekra K. (23), Ozoda K. (23) ve Mekhribonu B.'yi (22) gözaltına aldı. Fuhşa zorlandığı tespit edilen 2 kadın ise kurtarıldı. Evdeki aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL, 750 ABD doları ile 12 cep telefonu ele geçirildi. Fuhuştan kurtarılan 2 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. (DHA)

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#Tehirdağ#Fuhuş#Polis

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