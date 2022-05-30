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Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı, 2 otele 27 bin lira ceza

#Tekirdağ#Fuhuş Operasyonu#Marmara Ereğlisi
Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı, 2 otele 27 bin lira ceza

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şüphelilere operasyonda, 12 kişi yakalandı. 2 otele ise 27 bin lira ceza kesildi.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı belirlenen 2 otele yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 7 Özbekistan, 1 Fas uyruklu 8 kadın ile fuhuş yaptıran 4 şüpheli yakalandı. 7 müşterinin de yakalandığı operasyonda, kadınlarla birlikte olanların kayıt yaptırmadığı otelin işletmecilerine toplam 27 bin lira ceza uygulandı.

Gözaltına alınan 8 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı. Fuhuş yaptırdığı belirtilen 4 şüpheliyle ilgili soruşturma ise sürüyor.

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#Tekirdağ#Fuhuş Operasyonu#Marmara Ereğlisi

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