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Tekirdağ'da fırtına! Çorlu'da eğitim uçuşları iptal

#Fırtına#Eğitim Uçuşu#Tekirdağ
Tekirdağda fırtına Çorluda eğitim uçuşları iptal

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fırtına etkili olurken, Çorlu Atatürk Havalimanı'nda eğitim uçuşları iptal edildi. Şarköy'de ise fırtınada ilçe girişindeki dev tabela söküldü, çatılar uçtu. 

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Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan fırtına, Tekirdağ'da da hayatı olumsuz etkiledi. Kentte saatte 80 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda eğitim uçuşları iptal edildi. İlçede sabah erken saatlerde dolu da yağdı, fırtınada birçok pazarcı esnafının tezgahı devrildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar, denize açılamazken, çok sayıda yük gemisi de kıyı bölgelere yanaştırılarak demirlendi. Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, denizde ve kıyıda devriye görevinde bulunarak, kontrolleri artırdı.

Tekirdağda fırtına Çorluda eğitim uçuşları iptal


TABELA SÖKÜLDÜ, ÇATILAR UÇTU

Fırtınanın etkili olduğu Şarköy'de ise ilçe girişinde bulunan dev tabela, yerinden söküldü. Fırtına nedeniyle ilçede çok sayıda ağaç devrildi, halı sahanın demir korkulukları söküldü, bazı binaların ise çatıları uçtu. Çanakkale ve İstanbul boğazından geçen gemilerin ise fırtına nedeniyle Şarköy açıklarında demirlendiği görüldü.

Tekirdağda fırtına Çorluda eğitim uçuşları iptal

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#Fırtına#Eğitim Uçuşu#Tekirdağ

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