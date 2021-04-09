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GeriGündem Tekirdağ'da FETÖ sanıklarına hapis; firari 'il imamı'nın mal varlığına el koyuldu
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Gündem
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,
Haber Giriş: 09.04.2021 - 13:41 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da FETÖ sanıklarına hapis; firari 'il imamı'nın mal varlığına el koyuldu

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Tekirdağ'da FETÖ sanıklarına hapis; firari 'il imamı'nın mal varlığına el koyuldu

Tekirdağ'da, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan tutuksuz yargılanan M.B.Ö. ile H.Ç., 6'şar yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ'nün 'il imamı' olduğu belirtilen firari K.Ö.'nün de mal varlığına el koyulmasına kararı verildi.

Tekirdağ'da 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan M.B.Ö. ve H.Ç. hakkındaki karar duruşması, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz 2 sanık ile avukatları katıldı. Sanıklar, savunmalarında, FETÖ veya başka örgütle ilgilerinin olmadığını öne sürerek, suçlamaları reddetti.

Sanık avukatları da söz alıp, müvekkillerinin suçunun olmadığını savunup, beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların suçunun sabit ve delillerin yeterli olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, M.B.Ö. ve H.Ç.'nin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6'şar yıl 10'ar ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. M.B.Ö.'nün, FETÖ'nün 'Tekirdağ il imamı' olduğu iddia edilen firari K.Ö.'nün oğlu ve H.Ç.'nin de muhasebecisi olduğu belirtildi. K.Ö.'nün, mal varlıklarına el koyulması kararlaştırıldı.

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