Tekirdağda fabrika işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 yaralı
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ergenenin Marmaracık Mahallesinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Yüksel Meralin kullandığı 39 SH 773 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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