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Gündem
Mehmet YİRUN - DHA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 23:32 | Son Güncelleme:

Tekirdağda fabrika işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 yaralı

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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ergenenin Marmaracık Mahallesinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Yüksel Meralin kullandığı 39 SH 773 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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