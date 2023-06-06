×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da Ergene Belediyesi'nde 'rüşvet' operasyonu: 20 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Ergene#Rüşvet Operasyonu
Tekirdağda Ergene Belediyesinde rüşvet operasyonu: 20 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 12:03

Tekirdağ'ın Ergene İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne yönelik düzenlenen 'Akasya' adı verilen rüşvet operasyonda 5'i zabıta, 15'i iş insanı 20 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde ruhsat verme karşılığında bazı iş insanlarından rüşvet alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah saatlerinde Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne 'Akasya' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyonda, zabıta müdürü Ayhan A. ile birlikte ruhsat bölümündeki 4 personel ve ruhsat karşılığı rüşvet verdiği iddia edilen fabrika sahiplerinin de aralarında olduğu 15 iş insanı olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, zabıta müdürlüğü ile şüphelilerin evlerinde eş zamanlı arama yaptı. Aramalarda, bazı belgelere ve dokümanlara el konuldu.

Haberin Devamı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, soruşturmanın devam ettiğini, daha sonra açıklama yapacağını söyledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Ergene#Rüşvet Operasyonu

BAKMADAN GEÇME!

Sandıktaki kadının kimliği 53 yılın ardından belli oldu Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

'Sandıktaki kadın'ın kimliği 53 yılın ardından belli oldu! Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

#Sandıktaki Kadın
Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor

Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor?

#El Ele Boşanmak
Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı Dyatlov Geçidinin sırrını bilim insanları çözdü

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu! 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı? Dyatlov Geçidi'nin sırrını bilim insanları çözdü

#Dyatlov Geçidi