Tekirdağ'da, DEAŞ'la irtibatlı 1 kişi hakkında karar

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olduğunu belirlediği Azerbaycan uyruklu S.S.'yi takibe aldı. Polisin yaptığı takipte S.S.'nin ilçede 'sohbet' adı ile faaliyetler planladığı tespit etti. S.S., bunun üzerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Polisteki sorgusunun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen S.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.