MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTekirdağ'da, DEAŞ'la irtibatlı 1 kişi hakkında karar
GeriGündem Tekirdağ'da, DEAŞ'la irtibatlı 1 kişi hakkında karar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)
Haber Giriş: 30.07.2020 - 16:38,Son Güncelleme:

Tekirdağ'da, DEAŞ'la irtibatlı 1 kişi hakkında karar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tekirdağ'da, DEAŞ'la irtibatlı 1 kişi hakkında karar
Abone Olgoogle-news

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olduğu gerekçesiyle Azerbaycan uyruklu S.S., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olduğunu belirlediği Azerbaycan uyruklu S.S.'yi takibe aldı. Polisin yaptığı takipte S.S.'nin ilçede 'sohbet' adı ile faaliyetler planladığı tespit etti. S.S., bunun üzerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Polisteki sorgusunun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen S.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle