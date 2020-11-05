Tekirdağ’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Emin G. idaresindeki 39 TJ 755 plakalı otomobile Çukuryurt Kavşağı mevkiinde aynı yönde seyreden Emirhan A. idaresindeki 06 FN 3440 plakalı ambulans çarptı. Ambulansın çarptığı otomobil takla atarak refüje düşerken, ters dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Emin G. hafif yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı otomobil sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.