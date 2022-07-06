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Tekirdağ'da 50 dönüm buğday tarlası yandı

#Tekirdağ#Malkara#Yangın

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesindeki tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürülürken, 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

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Ahievren ile Hereke Mahalleleri arasındaki buğday ekili tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, 2 çiftçiye ait 50 dönüm buğday ekili alanı sardı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, itfaiyeye bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, çevredekiler de traktör ve iş makineleriyle müdahale ederken, tarla sahipleri ile yoldan geçenler ise destek oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Buğday ekili 50 dönüm alan zarar gördü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

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#Tekirdağ#Malkara#Yangın

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