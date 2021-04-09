Tekirdağ Posta Kodu kaçtır? Tekirdağ ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Tekirdağ'ın toplamda 11 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerin ve ilçe sınırlarında yer alan mahallelerin posta kodları birbirinden farklı olur.

Tekirdağ'ın Posta Kodu Kaçtır?

Tekirdağ'ın posta kodu plaka kodu 59'dan hareketle 59000'dir. Tekirdağ Türkiye'nin Kuzeybatısında yer alan şehirlerden biridir. Türkiye'nin her noktasında yaşayan insanların olduğu gibi, Tekirdağ'daki insanların da yaşadıkları bölgelerin posta kodlarını öğrenmeleri önemlidir. Çünkü posta kodumuzu bilmediğimiz zaman, bazı problemlerle karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden posta kodumuzu bilmemiz gerekir. Peki, Tekirdağ ilçelerinin posta kodları nelerdir? Bunları şu şekilde listelememiz mümkün:

Tekirdağ'ın İlçelerinin Posta Kodları

Çerkezköy - 59500 (Kızılpınar ve Veliköy mahalleleri)

Çorlu - 59850 (Silahtar ve Yenice mahalleleri)

Ergene - 59930 (Marmaracık, Ulaş, Velimeşe ve Yeşiltepe mahalleleri)

Hayrabolu - 59410 (Çerkez Müsellim mahallesi)

Kapaklı - 59510 (Karaağaç mahallesi)

Malkara - 59320 (Balabancık, Kozyörük ve Sağlamtaş mahalleleri)

Marmara Ereğlisi - 59740 (Sultanköy ve Yeniçiftlik mahalleleri)

Muratlı - 59700 (Anıttepe Beyazköy, Büyük Yoncalı ve Saray mahalleleri)

Saray - 59600

Süleymanpaşa - 59100 (Altınova, Aydoğdu, Banarlı, Barbaros, Eskicami, Karacakılavuz ve Kumbağ mahalleleri)

Şarköy - 59750 (Hoşköy ve Mürefte mahalleleri)

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