Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bilgi sistemleri müdürü kazada öldü

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Malkara ilçesine bağlı Ahievren Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Tamer Artun, kullandığı 59 AR 999 plakalı otomobilini yol kenarına park etti. Daha sonra yolun karşısına geçmek isteyen Artun'a, B.S.'nin kullandığı 34 BPE 760 plakalı otomobil çarptı.

Otomobil önce Artun'a sonra da park ettiği aracına çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Artun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Tamer Artun'un cansız bedeni, Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın gözaltına aldığı sürücü B.S. ile ilgili soruşturma sürüyor.







Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürümüz, değerli çalışma arkadaşım Tamer Artun'un elim bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

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