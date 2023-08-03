Tekel katliamında aileler birbirine girdi! Motosikletli şüpheliyi polisler son anda yakaladı

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Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi baskınıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürerken geniş güvenlik önlemi alınan adliye önünde hareketlilik yaşandı. Polis ekipleri adliye önünde şüphelendiği motosikleti durdurmak istedi. Motosiklet üzerindeki iki kişi, polisin dur ihtarına uymayarak hızla adliye önünden uzaklaştı. Yunus polis ekiplerinin takibi sonucunda kısa sürede iki şüpheli yakalandı. Öte yandan öğlen saatlerinde de adliye önünde bağıran bir kişiyi ekipler gözaltına almıştı.

Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi baskınıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürerken geniş güvenlik önlemi alınan adliye önünde hareketlilik yaşandı. Bir kişi, giriş kapısı önünde bağırmaya başladı. Adliye çevresinde önlem alan polis ekipleri bağıran kişiye müdahale etti. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

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ÇARPICI DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Kanlı saldırıya ilişkin 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Diğer 5 şüphelinin ise savcılık işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin yakalanmasına ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edilen Tarık Özer ve oğlu Azat Özer'in, Büyükçekmece'de kendisine ait villa inşaatında saklanırken, peynir ekmek almak için dışarı çıktığında kendisini televizyonda gördüğünü söylediği belirtildi. Poliste ifade veren Tarık Özer'in, "Benden 1 milyon 350 bin liralık demir almışlardı. İki ayrı senet yapmıştık. İlk senedi parça parça da olsa ödediler. Ancak ikinci senedin parasını alamayınca avukatlarıma gerekli işlemi yapmalarını istedim" dediği öğrenildi.