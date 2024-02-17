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Tekel bayisine kurşun yağdırmışlardı... Saldırının arkasından Barış Boyun çetesi çıktı

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#İstanbul#Bahçelievler#Barış Boyun
Tekel bayisine kurşun yağdırmışlardı... Saldırının arkasından Barış Boyun çetesi çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 12:57

Bahçelievler'de tekel bayisine silahlı saldırı düzenleyen kişilerin Barış Boyun suç örgütüne üye olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin daha önce de bir çok saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

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Soğanlı Mahallesi'nde 2 Şubat Cuma gece saatlerinde bir kişi tekel bayisine gelerek silahla saldırmıştı. Silahlı saldırı sonrası polis ekipleri çalışma başlattı.

Tekel bayisine kurşun yağdırmışlardı... Saldırının arkasından Barış Boyun çetesi çıktı

Ekiplerin çalışmaları sonucunda silahlı saldırıyı, Barış Boyun'un yönettiği suç örgütünün yaptığı tespit edildi. Organize Suçlarla Mücadele polislerinin şüphelilerin adresine yaptığı baskında ekipler U.M., K.Ç., M.E.H., F.Y. ve Y.O. ile çocuk yaştaki A.A., B.A. olmak üzere toplamda 7 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada tabanca ve fişek ele geçirildi.

Tekel bayisine kurşun yağdırmışlardı... Saldırının arkasından Barış Boyun çetesi çıktı

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Şüphelilerin sorgusunda Eyüpsultan, Arnavutköy ve Bakırköy'de de benzer suçlara karıştıkları belirlendi. Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderilirken 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Tekel bayisine kurşun yağdırmışlardı... Saldırının arkasından Barış Boyun çetesi çıktı

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Tekel bayisine kurşun yağdırmışlardı... Saldırının arkasından Barış Boyun çetesi çıktı

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#İstanbul#Bahçelievler#Barış Boyun

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