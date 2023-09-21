Atina'da 6 Türk otomobilde infaz edilmişti... Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Barış Boyun suç örgütü üyelerinin, geçtiğimiz günlerde Yunanistan’ın Atina kentinde öldürülen 6 örgüt üyesinin intikamını almak için eylem hazırlığında olduğunu belirledi.

Eylemi gerçekleştirmek üzere olan çete üyelerine operasyon düzenlendi. İstanbul ve Izmir’de yapılan operasyonlarda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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