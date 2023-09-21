Atina'da 6 Türk otomobilde infaz edilmişti... Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

Derya EVREN/İSTANBUL(DHA)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 13:08
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da 6 Türk, kimliği belirsiz kişilerce kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüş ve bu kişilerin Barış Boyun çetesinin üyeleri olduğu ortaya çıkmıştı. Bugün İstanbul'da Barış Boyun suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Atina'daki infazın intikamını almak için eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Barış Boyun suç örgütü üyelerinin, geçtiğimiz günlerde Yunanistan’ın Atina kentinde öldürülen 6 örgüt üyesinin intikamını almak için eylem hazırlığında olduğunu belirledi.
Eylemi gerçekleştirmek üzere olan çete üyelerine operasyon düzenlendi. İstanbul ve Izmir’de yapılan operasyonlarda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.