Tekel bayi katliamında gözaltı sayısı 9'a yükseldi

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CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, tekel bayi vahşetindeki gelişmeyi şu ifadelerle paylaştı:

Cinayete ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi. ilk olarak 4 kişi gözaltına alınmıştı. Son olarak 2 kişi saklandıkları evde yakalanmıştı. Olayın faili olan 4 kişi yakalandı. Faillerin kaçmasına yardım ve yataklık eden kişiler de söz konusu. Bunlar Vedat Erkin, Hüsamettin Ahmetoğlu, Erdal Adıyaman, Ercan Topçu, yardım ve yataklığa karışan isimlerden biriydi. Son kişi aranıyordu. Nimetullah Özer'di bu kişi ve o da gözaltına alınmış oldu. İfade işlemlerine devam ediliyor. 1 kişi ise hala aranıyor.

SİLAH MURAT ÖZER'E AİT

Balistik raporlarında Tarık Özer'in 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladığı silahın Murat Özer'e ait ruhsatlı silah olduğu ortaya çıktı.

İki aile arasındaki husumet Mayıs ayında başlamış ve aralarında 20 yıla yakın hukuk var. Mehmet Erzen ile Serbest Özer arasında bir kafenin devre mülkü arasında anlaşmazlık yaşanıyor. Mehmet Erzen, Serbest Özer'i bacağından yaralayarak cezaevine giriyor. Hala da cezevinde. Şu anda 9 kişi gözaltına alındı 1 kişinin de aranması sürüyor. Perşembe günü de adliyeye sevk edilecekler.