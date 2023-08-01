Hürriyet Esenyurt dosyasını açtı... İstanbul’un ‘Esencılıs’ı

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İSMİ sık sık asayiş olaylarıyla gündeme gelen Esenyurt, daha önce Büyükçekmece’ye bağlı bir mahalle iken 1989 yılında ilçe oldu. Dünyanın dört bir yanından göçmenlerin İstanbul’daki ilk tercihlerinden biri olan Esenyurt’un halk arasındaki bir diğer adı da ABD’nin Los Angeles (Los Encılıs) kentine atıfla Esencılıs. İlçenin nüfusu 2022 yılındaki resmi rakamlara göre 1 milyon 127 bin 489 kişi. Toplamda 27.7 kilometrekarelik bir alanda bu kadar nüfusu barındıran Esenyurt’ta gecekondu ve lüks rezidanslarda yan yana yaşam sürülüyor.

REZİDANSLARA SIKIŞAN GECEKONDULAR

Esenyurt’un doğal sınırlarını doğusunda Küçükçekmece Gölü, batısında TEM Otoyolu, güneyinde ise eski ismi ile E-5 Karayolu belirliyor. TEM ya da E-5 güzergâhından ilerlerken Esenyurt’a bakarsanız, her biri neredeyse göğe kadar yükselen apartmanlar, birbirinden lüks binalar görürsünüz. Oysa ki o yüksek binaların arasında, ilçenin geçmişini anlatan gecekondular ve çarpık yapılaşma dikkat çeker. Esenyurt’u anlatan en güzel özet de budur. Yani bir yanda milyon dolarlık evler, diğer yanda damı yağmur suyunu tutamayan gecekondular.

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BAZI DÜNYA BAŞKENTLERİNDEN DAHA KALABALIK

Eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan döneminden itibaren hızla göç alan Esenyurt’ta ilk olarak 43 mahalle kurulur. Zamanla hem mahalle sayısı hem de nüfus hızla artar, 1 milyonu aşar. Bu nüfus, ABD’nin Washington, Kanada’nın Ottowa, Hollanda’nın Amsterdam, İsrail’in Kudüs, Norveç’in Oslo, Finlandiya’nın Helsinki ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentlerinden bile daha fazla.Çok fazla kaçak göçmenin yaşadığı Esenyurt nüfusunun kayıtlı olmayanlarla birlikte 2 milyon kişi civarında olduğu tahmin ediliyor. TÜİK verilerine göre 2022 yılında Türkiye’de en fazla konut Esenyurt’ta satıldı. İlçede toplam 36 bin 315 konutun sahibi değişti. Esenyurt’un en büyük sorunu ise, özellikle yabancı sahipleri tarafından kontrolsüz olarak kiraya verilen daireler. Günlük kiralanabilen dairelerde kimin kaldığıyla ilgili bir kayıt yok. Bu da ilçeyi fuhuşun ve gayrimeşru alemin tercihi haline getiriyor.

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EN ÇOK SUÇ İŞLENEN İLÇELER ARASINDA

- ESENYURT, İstanbul’un suç ortalamasına bakıldığında ilk sırada gelen ilçesi değil ancak en çok suç işlenen ilçeler arasında yer alıyor. 2020 yılı verilerine göre en çok suç işlenen ilçeler sırasıyla Kadıköy, Bağcılar, Küçükçekmece, Fatih, Esenyurt ve Beyoğlu. Bu altı ilçede işlenen suçlar, İstanbul’da toplam işlenen suçların 4’te 1’ini oluşturuyor. Esenyurt’ta en fazla işlenen suç evden, işyerinden ve otomobilden yapılan hırsızlıklar. Bunu uyuşturucuyla ilgili suçlar izliyor. Bunun haricinde silahlı yaralama, cinayet ve dolandırıcılık gibi nitelikli suçlar da işleniyor ancak sayıları oldukça az.

İŞTE BAZI ESENYURT OLAYLARI: REİNA SALDIRGANI DA ORADA YAKALANDI

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- 1 Ocak 2017 gecesi Ortaköy’deki Reina gece kulübünü basarak 39 kişiyi öldüren, 71 kişiyi de yaralayan Özbekistanlı Abdulkadir Masharipov, 17 Ocak’ta Esenyurt’taki bir evde yakalandı. Masharipov’un saklandığı evin sahibi Iraklı’ydı.

- Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki A.T., 13 yaşındaki S.Ö. ve 15 yaşındaki E.K. 28 Kasım 2021 gecesi ilçedeki bir galeriden otomobil çaldı. Polis otomobili ve 3 küçük hırsızı İstanbul’da yakaladı. Çocuklar, Los Angeles’a (Los Encılıs) atıfla ‘Esencılıs’ denilen Esenyurt’u merak ettikleri için yola çıktıklarını söylediler. MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına göre çocuklar gerçekten de otomobili kullanarak Esenyurt’a kadar gelmiş ve ilçede tur atmışlardı.

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- Bir dönem barınmak için İstanbul’un özellikle Tarlabaşı semtini tercih eden siyahi göçmenler Esenyurt’u tercih etmeye başladı. Bu iş o kadar ileri gitti ki, siyahilerin çoğunlukta olduğu sokaklarda partiler bile düzenlenir oldu. Polis ekipleri pandemi döneminde siyahiler tarafından düzenlenen bir çok partiye operasyon yaptı. Afganistan ve Suriye’den gelen göçmenlerin de ilk adresi Esenyurt.

YAŞAYANLAR ANLATTI: DIŞARI DUA OKUYARAK ÇIKIYORUZ

- Rıza Yolcu (49): “32 yıl önce Kars’tan göç ettik. Esenyurt o zamanlar çok sakin bir yerdi. Kapılar açık bırakılır, herkes birbirine güvenirdi. Son yıllarda Suriyeli, Afgan, Afrikalı nüfustaki artış Esenyurt’u Teksas’a çevirdi. Olaysız bir günümüz yok. Başka bir yere gittiğimizde insanlar Esenyurt’ta oturduğumuzu öğrenince yanımızdan kaçıyor. Biz de Esenyurt’ta yaşadığımız için utanç duyuyoruz.”

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- Gül Eroğlu (43): “33 yıldır Esenyurt’ta oturuyorum. Sokağa çıkmaya bile korkar hale geldik. İki tane kız çocuğum var. Korkudan çocuklarımın tek başına sokakta oyun oynamalarına bile izin vermiyorum. Resmen eve hapsolduk.”

-Yahya Bayındır (55): “36 yıldır Esenyurt’ta yaşıyorum. O dönem çok güzeldi, komşuluklar vardı, herkes çok iyiydi. Esenyurt, Suriyelilerin, Afrikalıların ve Afganların mahallesi oldu artık. Kimin ne olduğu belli değil. Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, fuhuş, kumar ve terör. Aklınıza gelecek her türlü kirli iş burada. Biz de yerel halk olarak can güvenliğimizden çok endişeleniyoruz. Dua okuyarak dışarı çıkıyoruz.”

HIRSIZLIĞA ŞAHİT OLDUK

- Esenyurtlularla ilçeyi konuşurken çok ilginç bir olaya da şahitlik ettik. Esenyurt Meydanı’nda röportaj yaptığımız sırada Gamze Çağlan’ın çantası bir kişi tarafından kapkaç yapıldı. Vatandaşlar peşinden koşsa da kapkaççıyı yakalayamadı. Yaşadıkları karşısında gözyaşlarına boğulan Gamze Çağlan, “İçinde altınlarım, kimliğim ve banka kartlarım vardı. Ben Antalya’da yaşıyorum. Esenyurt’a annemi ziyaret için gelmiştim. Her şey bir anda oldu” dedi.

YÖNETİCİLER NE DİYOR?

SORUN NÜFUS YOĞUNLUĞUNDAN

- AK Parti İlçe Başkanı Harun Özer: “Bu tür asayiş olayları Avcılar’da da, Beylikdüzü’nde de oluyor ama Esenyurt daha fazla dikkat çekiyor. Polisiye vakalar İstanbul’un diğer ilçelerinde olanlar kadar bizde oluyor ama nüfus yoğunluğu nedeniyle Esenyurt’ta daha çok oluyormuş gibi bir algı var. Dışarıdan göründüğü gibi Esenyurt’ta sürekli olaylar oluyor anlamında bir şey yok. Normalde ilçe başkanlarına korumalar verirler. Ama ben koruma istemedim. Gece gündüz eşimle, çocuklarımla esenlikle dolaşabiliyorum. Çünkü burası güvenli bir ilçe.”

ÇARPIK KENTLEŞMENİN SONUCU

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt: “Esenyurt, bir çarpık kentleşmenin ne kadar kötü sonuçlar doğurabileceğini gösteren bir laboratuvar. Buranın kendine özgü bir durumu var.Kanser hücreleri gibi sağlıksız büyümüş. Yapılması gerekenler yapılınca, her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum.”

ABLUKAYA ALINDI

- TEKEL bayisindeki çifte cinayetin ardından İstanbul polisi şüphelileri bulmak için Esenyurt’u ablukaya aldı. Tüm birimlerden 2 bin 112 polisin katıldığı, 6 dron ve polis helikopteriyle desteklenen asayiş uygulamasında 28 bin 990 kimlik kontrolü yapıldı, 4 bin 35 araç sorgulandı. Denetim kapsamında, 28 bin 890 şüpheli sorgulanırken, kesinleşmiş hapis cezası olan 10 kişi olmak üzere toplam 86 aranan şüpheli ile 54 yoklama kaçağı yakalandı. 16 silah ile bir miktar fişek, 213.47 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Denetimler dün akşam da sürdü.