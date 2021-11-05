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Tek yumruk cinayetine 8 yıl hapis

#Kurye#Yumruk#Ölüm
Tek yumruk cinayetine 8 yıl hapis

İstanbul Çekmeköy’de Tayfun Şahin, internetten satın aldıklarını taşıyan kurye Mehmet Ali İbin’le 19 Ekim 2020 günü geç kaldığı gerekçesiyle tartıştı. Tayfun Şahin’in yüzüne yumruk attığı İbin fenalaştı, hastaneye kaldırıldıktan 5 gün sonra da hayatını kaybetti.

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Otopsi raporuna göre İbin’in ölümüne kafa travmasına bağlı beyin kanaması neden oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Tayfun Şahin’e 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada Şahin, “Ben maktulü sadece üzerime gelince itekledim, vurmuş değilim. Maktul yere düşünce aracın sürücüsü ‘Sara krizi geçiriyor’ dedi. Şadırvandan avucumla su taşıyıp yüzüne serptim. Çok üzgünüm” dedi.

Tek yumruk cinayetine 8 yıl hapis

İNDİRİM YAPILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Tayfun Şahin’in önce 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet cezada indirim yaparak sanık Şahin’i 8 yıl 4 ay hapse çarptırdı.

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#Kurye#Yumruk#Ölüm

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