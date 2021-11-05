Tek yumruk cinayetine 8 yıl hapis

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Otopsi raporuna göre İbin’in ölümüne kafa travmasına bağlı beyin kanaması neden oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Tayfun Şahin’e 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada Şahin, “Ben maktulü sadece üzerime gelince itekledim, vurmuş değilim. Maktul yere düşünce aracın sürücüsü ‘Sara krizi geçiriyor’ dedi. Şadırvandan avucumla su taşıyıp yüzüne serptim. Çok üzgünüm” dedi.

İNDİRİM YAPILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Tayfun Şahin’in önce 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet cezada indirim yaparak sanık Şahin’i 8 yıl 4 ay hapse çarptırdı.