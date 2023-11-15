Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar... Bakan Bolat duyurdu: 113 bin 250 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Haberin Devamı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonlarını sürdürdüğünü belirterek, "Mersin Limanı'nda yürütülen operasyonda toplam 113 bin 250 adet kaçak elektronik sigara ele geçirilmiş, yakalanan miktar Gümrük Muhafaza ekiplerince tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olmuştur. Gümrük Muhafaza ekiplerimizin öne çıkan diğer operasyonlarında; İstanbul Ambarlı Limanı'nda kokain emdirilmiş vaziyette toplam ağırlığı 1 ton 117 kilo olan asfalt ruloları, İstanbul Pendik Limanı'nda RO-RO Gümrük Sahası'na gelen bir TIR'da yapılan aramada 30 kilo 830 gram ağırlığında Afyon sakızı, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 193 adet dişçilik malzemesi ve 258 adet cep telefonu kasası, Ankara'da düzenlenen operasyonda 3 milyon 600 bin adet makaron ve 475 kilo dökme tütün, Derince Gümrük Müdürlüğü'nde 9 bin 890 adet farklı tür de aydınlatma cihazı, Mersin Limanı'nda 625 bin lira kamu zararı önlenerek, gümrük idaresine düşük bir vergi oranına sahip olan tarife pozisyonundan beyan edildiği anlaşılan 3 milyon 570 bin TL değerinde 31 ton ağırlığında seccade, Mersin'de 90 bin 240 metrik ton fuel-oil cinsi akaryakıt ve 2 bin 454 adet kamyon lastiği ele geçirilerek, zehir tacirlerine dur denilmiş, kamu zararı önlenmiş, yaklaşık 80 milyon TL değerinde kaçak eşyaya el konulmuştur. Gümrük Muhafaza Teşkilatımızı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.