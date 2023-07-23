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Tek kelimeyle vahşet! Cani evlat annesinin gözünü oyup saatlerce dövdü

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#Denizli#Darp#Evlat Dehşet
Tek kelimeyle vahşet Cani evlat annesinin gözünü oyup saatlerce dövdü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 12:49

Tüyler ürperten olay Denizli’de meydana geldi. Oğlu tarafından bir gözü oyulan ve saatlerce dövülen 68 yaşındaki anne, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında yaşam mücadelesi veriyor. Annesini vahşice döven Ahmet Can K. ise gözaltına alındı.

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Kan donduran olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah erken saatlerinde Raziye K. (68) ile oğlu Ahmet Can K. (28) aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Ahmet Can K. annesi Raziye K.’yı önce darp etti sonra ise annesinin bir gözünü oydu. Yaşanan olayda bağırışıma seslerini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Tek kelimeyle vahşet Cani evlat annesinin gözünü oyup saatlerce dövdü



Bölgeye giden giden sağlık ekibi, evin içerisinde kanlar içerisinde kalan Raziye K.’yi yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan annenin, yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Annesini vahşice döven Ahmet Can K. ise gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen hayırsız evlat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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#Denizli#Darp#Evlat Dehşet