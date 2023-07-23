Tek kelimeyle vahşet! Cani evlat annesinin gözünü oyup saatlerce dövdü

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Kan donduran olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah erken saatlerinde Raziye K. (68) ile oğlu Ahmet Can K. (28) aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Ahmet Can K. annesi Raziye K.’yı önce darp etti sonra ise annesinin bir gözünü oydu. Yaşanan olayda bağırışıma seslerini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.