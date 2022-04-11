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Tek katlı evde 35 kaçak göçmen yakalandı! Gizli ek kapı girişi yapılmış

#Van#Kaçak Göçmen#Afgan Kaçak

Van'da tek katlı ve arka tarafında gizli ek kapı girişi olan evde balık istifi 35 Afgan kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör ise gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi, Kevenli Mahallesi'ndeki tek katlı evde kaçak göçmenler olduğu ihbarı aldı.

Tek katlı evde 35 kaçak göçmen yakalandı Gizli ek kapı girişi yapılmış

Özel Harekat ve Göçmen Kaçakçılığı Şubesi ekipleri, 1+1 evde balık istifi kalan Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca organizatör olduğu tespit edilen 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Tek katlı evde 35 kaçak göçmen yakalandı Gizli ek kapı girişi yapılmış

Aç ve susuz kaldıkları belirtilen göçmenler, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından göçmenlerin Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği belirtildi. Kaçak göçmenler için evin arka tarafına gizli ek kapı girişi yapıldığı da öğrenildi. 

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Tek katlı evde 35 kaçak göçmen yakalandı Gizli ek kapı girişi yapılmış

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#Van#Kaçak Göçmen#Afgan Kaçak

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