TEİS Başkanı Nurten Saydan uyardı: Hızlı zayıflama ölüm getiriyor

Haberin Devamı

Saydan Hürriyet’e şunları söyledi:

“Gıda takviyesi adı altındaki ilaçların internet, aktar, market gibi yerlerde reklamlarının yapılıp kontrolsüz şekilde satılması halk sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. İsminin gıda takviyesi olması o ürünün ilaç olmadığı anlamına gelmez. İlaçlar ve bitkisel ürünler, eczacıların uzmanlık alanıdır. Oral yolla alınan tablet, kapsül ve sıvı formlardaki ürünlerin kontrol aşamaları çok daha fazladır. Bunların Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmasından sonra, doğru elden halka sunumu hayati önem taşır.

‘ZEHRE DÖNÜŞÜR’

Ürünlerin ‘tamamen bitkisel’, ‘doğal ürün’, ‘mucizevi çözüm’ şeklinde piyasada reklama açık şekilde satışının olması, halkın bilinçsiz ve tamamen yanlış ilaç, ürün veya bitki ekstresi kullanmasına neden oluyor. Bu tip ürünler var olan hastalığı iyileştirmediği gibi, ileride doğabilecek tedavisi mümkün olmayan sorunlara zemin hazırlayabiliyor. Bitkisel birçok ürün, yanlış kullanıldığı takdirde, başta karaciğer olmak üzere vücuda zarar vererek, zehre dönüşebilir.”

Haberin Devamı

ACİL ÖNLEM ALINMALI

- Nurten Saydan, “Takviye edici gıda’ gibi masum bir ismin arkasına saklanarak pazarlanan ‘bitkisel ilaç’ların internet ortamında satışlarının ilgili kurumlar tarafından durdurulması ve acil önlem alınması şart” uyarısında bulundu.