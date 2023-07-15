×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

TEİS Başkanı Nurten Saydan uyardı: Hızlı zayıflama ölüm getiriyor

Güncelleme Tarihi:

#Nurten Saydan#Hızlı Zayıflama#Gıda Takviyesi Zararları
TEİS Başkanı Nurten Saydan uyardı: Hızlı zayıflama ölüm getiriyor
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 07:00

SON dönemde hızla kilo verme isteği ile birlikte bitkisel ürün adı altında gıda takviyesi kullanma oranlarının artmasının rahatsızlık verici olduğunu belirten Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, “Gıda takviyeleri aslında ilaçtır. Bazıları karaciğere ciddi oranda zarar veriyor. Bu konu mutlaka ciddiye alınmalı” dedi.

Haberin Devamı

Saydan Hürriyet’e şunları söyledi:

“Gıda takviyesi adı altındaki ilaçların internet, aktar, market gibi yerlerde reklamlarının yapılıp kontrolsüz şekilde satılması halk sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. İsminin gıda takviyesi olması o ürünün ilaç olmadığı anlamına gelmez. İlaçlar ve bitkisel ürünler, eczacıların uzmanlık alanıdır. Oral yolla alınan tablet, kapsül ve sıvı formlardaki ürünlerin kontrol aşamaları çok daha fazladır. Bunların Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmasından sonra, doğru elden halka sunumu hayati önem taşır.

‘ZEHRE DÖNÜŞÜR’

Ürünlerin ‘tamamen bitkisel’, ‘doğal ürün’, ‘mucizevi çözüm’ şeklinde piyasada reklama açık şekilde satışının olması, halkın bilinçsiz ve tamamen yanlış ilaç, ürün veya bitki ekstresi kullanmasına neden oluyor. Bu tip ürünler var olan hastalığı iyileştirmediği gibi, ileride doğabilecek tedavisi mümkün olmayan sorunlara zemin hazırlayabiliyor. Bitkisel birçok ürün, yanlış kullanıldığı takdirde, başta karaciğer olmak üzere vücuda zarar vererek, zehre dönüşebilir.”

Haberin Devamı

ACİL ÖNLEM ALINMALI

- Nurten Saydan, “Takviye edici gıda’ gibi masum bir ismin arkasına saklanarak pazarlanan ‘bitkisel ilaç’ların internet ortamında satışlarının ilgili kurumlar tarafından durdurulması ve acil önlem alınması şart” uyarısında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nurten Saydan#Hızlı Zayıflama#Gıda Takviyesi Zararları

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Ufuk Özkan ile gündeme geldi: 7 soruda karaciğer yağlanması... Salgın gibi önlenemez şekilde artıyor, yanlış beslenme çok etkili

Oyuncu Ufuk Özkan ile gündeme geldi: 7 soruda karaciğer yağlanması... 'Salgın gibi önlenemez şekilde artıyor, yanlış beslenme çok etkili'

#Sağlık
Güzel bir cilt için ‘Skin Food’ formülü... ‘Buzdolabınızdaki gıdalar banyonuzdaki ürünler kadar etkili’

Güzel bir cilt için ‘Skin Food’ formülü... ‘Buzdolabınızdaki gıdalar banyonuzdaki ürünler kadar etkili’

#Sağlık
‘Çöp ev’ olarak bilinen istifçiliğin arkasında ne var ‘Hayatınızı yaşayamayacağınız bir noktaya ulaşıyorsunuz’

‘Çöp ev’ olarak bilinen istifçiliğin arkasında ne var? ‘Hayatınızı yaşayamayacağınız bir noktaya ulaşıyorsunuz’

#İstifçilik