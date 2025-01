Tehlikenin adı ‘sarı serum’

Haberin Devamı

‘15 DAKİKA İÇİN RİSK ALMAYA DEĞMEZ’

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Serkan Doğan: Bunlar bir doktor reçetesi olmadan uygulanan ilaçlar. B, C vitamini, antihistaminik (alerji ilaçları), steroid, analjezik (ağrı kesici) ilaçların olduğu serumlar. Halkımız hızlıca iyileşmek istiyor ancak bunun o kadar büyük riskleri var ki. Birincisi damar yolu hastane dışında bir yerde açıldığında steril olmaması ve enfeksiyon kapılması riski var. İçerisinde vitamin olabilir ama damardan verilen veya ağızdan alınan her ilaç komplikasyona neden olabilir. Bu riskleri hastalara kendi hastanemizde hem anlatıyoruz hem de olası bir komplikasyonda tedavi edebilecek yetkinlikte oluyoruz. Ancak evde veya yeterli olmayan bir klinikte sonuçları kötü olabiliyor. Literatür de bize B, C vitamini gibi komplekslerin anafilaksiye neden olabileceğini söylüyor. Tabii bu vatandaşımızda neyin sebep olduğunu bilemeyiz. Ancak damardan verilen her şey risk taşıyor, bu hekim tarafından reçeteli olmalı ve olumsuz durumlara müdahale edilecek yerlerde yapılmalı. Üst solunum yolu enfeksiyonları gibi hastalıklarda serum uygulanması doğru bir şey değil. Bunun tıpta yeri de yok. Bir hastalığın iyileşmesini 15 dakika öne çekeceksiniz diye bu riskleri almaya değmez.

‘TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANE ORTAMI ŞART’

Medical Park Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Erbaş: Maalesef bazı yetkisiz kişiler, alanları dışında çeşitli serum tedavileri uyguluyor. Ancak, bu tür tedaviler sırasında gelişebilecek anafilaktik reaksiyonlar (ciddi alerjik tepkiler) gibi durumlara müdahale edebilmek için uzmanlık ve donanımlı sağlık merkezleri gerekir. Aksi halde geri dönüşü zor komplikasyonlarla karşılaşabiliriz. Eğer hasta yeterli müdahalenin yapılamayacağı bir ortamdaysa, gelişebilecek şiddetli alerjik reaksiyonlar ölümle sonuçlanabilir. Elbette tüm ilaçlar alerji riski taşır, ancak bu risk tam teşekküllü hastanelerde, uzman doktor kontrolünde yönetilmelidir. Gereksiz vitamin ve takviye kullanımı uzun vadede karaciğer yetmezliği, hepatik koma ve toksik hastalıklara neden olabilir. Serum, vitamin ve benzeri uygulamalar, yalnızca uzman hekim tarafından gerekli görüldüğünde, tam donanımlı hastanelerde yapılmalıdır.

‘RAHATLATIR ANCAK TEDAVİ ETMEZ’

Medical Center Evde Bakım Merkezi’nin Mesul Müdürü Dr. Tayyar Vardar: Serumun içinde ne olduğu, veriliş süresi gibi birçok önemli nokta var. Örneğin diyabet hastasına şekerli serum takarsanız şeker komasına girer. Yüksek tansiyonu olan birine sodyüm klorür verirseniz tansiyon krizine sokarsınız. Onlarca farklı serum var ve bunlara karar vermek ile ilgili riskler olabilir. Bunların içine kurulan ürünlerin miligramları risk oluşturabilir. Ayrıca süresi de önemli. Belli hacimdeki sıvıları çok hızlı verirseniz risk oluşturabilir. Verilen her ilacın verilmesinde riskler vardır. Önemli olan hastalık doğru teşhis edilmesi, reçete ile tedavi planlanmalıdır. Genel olarak sıvı alımı açısından doğru bir serum uygulandığında hasta rahatlık duyabilir. Ancak kesinlikle bir tedavi yolu değildir.