Tehlike evimizin içinde

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Çocuklar hem oyunda hem de gerçek dünyada gördüklerini uygulamak istiyor. 5 milyondan fazla izlenmesi olan bir kanaldan yapılan “Sevgilime aldatma şakası yaptım! O beni gerçekten aldattı!” gibi onlarca videonun milyonlarca gösterimi oluyor. Videoda gördüklerini taklit eden, makyaj yapan ve bulunduğu dünyadan farklı davranan kız çocuklarının sayıları ise gün geçtikçe artıyor.

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun bu durumun olası zararlarının tahmin edilenden daha yıkıcı olduğunu belirterek, “Ergenlik döneminde kız çocuklarının beden algıları olumsuz gelişirse, yeterince güzel olmadığı düşüncesi ile özgüven eksikliği yaşarlar. Sağlıklı olmayan, başkalarını ölçüt alan, kendilerince ideal ama gerçek olmayan bir benlik oluşur” dedi.

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‘BAKANLIK EL ATMALI’

Türk PDR Derneği Genel Başkanı Mesut Yıldırım, konunun bakanlık düzeyinde ele alınması gerektiğine dikkat çekti. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay ise “Tehlikeler için tedbir almalıyız ama asıl yapmamız gereken çocuğumuzu güçlendirmek ve bilinçlendirmek” diye konuştu.