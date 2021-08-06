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Gündem
Haber Giriş: 06.08.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

Tefenni nerede, hangi il sınırları içerisinde? Tefenni yangın haberleriyle gündemde

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Tefenni nerede, hangi il sınırları içerisinde? Tefenni yangın haberleriyle gündemde

Tefenni yangın haberleriyle gündeme geldi. ) BURDUR'un Tefenni ilçesi Beyköy yaylasında, orman yangını çıktı.Öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale için Burdur, Gölhisar, Tefenni, Karamanlı, Çavdır, Yeşilova belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Peki, Tefenni nerede, hangi il sınırları içerisinde?

Tefenni ilçesi, MÖ 800-500 yılları arasında Bizans çağının İstefani köyü olarak kurulmuş, 13. yüzyıl kadar Bizans yönetiminde kalmış, bu tarihten itibaren sırası ile Türkmenlerin, Selçukluların ve Osmanlıların eline geçmiştir. 1882 yılında yörede meydana gelen deprem sebebi ile eski yerleşim merkezi terk edilerek şu andaki yerine kurulmuş, 1886 yılında da İstefani adı değiştirilerek Tefenni adı ile kaza olmuştur. 

TEFENNİ KONUMU

İlçe, bağlı bulunduğumuz Burdur ilinin güneybatısındadır. Denizden yüksekliği 1200 metredir. Batı kısmı tamamen ormanlıktır. En yüksek dağı Eşeler Dağıdır. Sürekli akan nehir ve ırmak bulunmamakla birlikte yaz aylarında kuruyan ve çay denilebilecek nitelikte çok sayıda akarsu vardır. Ayrıca halen Hasanpaşa, Beyköy, Sazak ve Ece'de kuyu açılması ile inşası bitmiş; Tefenni, Başpınar, Beyköy, Hasanpaşa ve Yeşilköy Göletleri bulunmaktadır.

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