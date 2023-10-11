TED’den 10 bin kişiyle Anıtkabir ziyareti

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Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü ve TED’in 95’inci yılı nedeniyle 10 bin TED mensubu Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda saygı duruşunda bulunulmasının ardından TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak şunları yazdı:

“Atam, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, sizin ilhamınızla kurulan Türk Eğitim Derneği ailesi olarak huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyoruz. Cumhuriyetimizi kuran kadrolar tarafından 1’inci Meclis’te ‘Türk Maarif Cemiyeti’ adıyla kurulan Türk Eğitim Derneği’nin 95’inci yılını kutlamak ve bir Cumhuriyet kurumu olarak ülkemize hizmet etmek, bizim gurur kaynağımız ve en önemli ödevimiz. ‘Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder’ sözünüz bizim daima rehberimiz olmuştur.

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50 BİN ÇOCUĞUN YAŞAMINI AYDINLATTIK

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, ülkemiz eğitim politikalarına katkı sunmak ve değerlerimize sahip çıkan donanımlı bireyler yetiştirmek için var gücümüzle yorulmadan çalışmaktayız. Maddi olanakları yetersiz ancak başarılı öğrencilere verdiğimiz burslar ile bugüne kadar 50 bin çocuğun yaşamını aydınlattık. Bu yıl yaşadığımız Kahramanmaraş depremlerinde ebeveyn kaybı yaşayan bine yakın çocuğumuzun iyi bir eğitim almasını sağlamayı da boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Bursiyerlerimiz, bağışçılarımız, öğretmenlerimiz, akademisyenlerimiz, sporcularımız, öğrencilerimiz, velilerimiz, gönüllülerimiz ve mezunlarımız ile binlerce bireyden oluşan TED Ailesi olarak huzurunuzdayız ve daima sizin gösterdiğiniz yolda yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin nice yüzyıllarca payidar kalmasını diliyoruz. Ruhunuz şad olsun. Saygı ve minnetle.”