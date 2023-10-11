×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

TED’den 10 bin kişiyle Anıtkabir ziyareti

Güncelleme Tarihi:

#Türk Eğitim Derneği#Anıtkabir#TED
TED’den 10 bin kişiyle Anıtkabir ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 07:00

Türk Eğitim Derneği (TED), Cumhuriyet’in 100’üncü yılı nedeniyle 10 bin kişiyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu “TED Ailesi olarak huzurunuzdayız ve daima sizin gösterdiğiniz yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Haberin Devamı

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü ve TED’in 95’inci yılı nedeniyle 10 bin TED mensubu Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda saygı duruşunda bulunulmasının ardından TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak şunları yazdı:

“Atam, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, sizin ilhamınızla kurulan Türk Eğitim Derneği ailesi olarak huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyoruz. Cumhuriyetimizi kuran kadrolar tarafından 1’inci Meclis’te ‘Türk Maarif Cemiyeti’ adıyla kurulan Türk Eğitim Derneği’nin 95’inci yılını kutlamak ve bir Cumhuriyet kurumu olarak ülkemize hizmet etmek, bizim gurur kaynağımız ve en önemli ödevimiz. ‘Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder’ sözünüz bizim daima rehberimiz olmuştur.

Haberin Devamı

TED’den 10 bin kişiyle Anıtkabir ziyareti

50 BİN ÇOCUĞUN YAŞAMINI AYDINLATTIK

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, ülkemiz eğitim politikalarına katkı sunmak ve değerlerimize sahip çıkan donanımlı bireyler yetiştirmek için var gücümüzle yorulmadan çalışmaktayız. Maddi olanakları yetersiz ancak başarılı öğrencilere verdiğimiz burslar ile bugüne kadar 50 bin çocuğun yaşamını aydınlattık. Bu yıl yaşadığımız Kahramanmaraş depremlerinde ebeveyn kaybı yaşayan bine yakın çocuğumuzun iyi bir eğitim almasını sağlamayı da boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Bursiyerlerimiz, bağışçılarımız, öğretmenlerimiz, akademisyenlerimiz, sporcularımız, öğrencilerimiz, velilerimiz, gönüllülerimiz ve mezunlarımız ile binlerce bireyden oluşan TED Ailesi olarak huzurunuzdayız ve daima sizin gösterdiğiniz yolda yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin nice yüzyıllarca payidar kalmasını diliyoruz. Ruhunuz şad olsun. Saygı ve minnetle.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Eğitim Derneği#Anıtkabir#TED

BAKMADAN GEÇME!