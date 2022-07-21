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Tedaviyi beğenmedi, diş hekimini darp etti

#Mersin #Diş Hekimi#Darp

Mersin'de tedaviyi beğenmeyen hasta, diş hekimini darp etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından doktorun park halindeki aracına da zarar veren zanlı ile ağabeyi, yakalandıktan sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi, Nusratiye Mahallesi'nde hizmet veren Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Metropol Polikliniği'nde, sağlık çalışanlarına şiddet uygulandığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi ile gözaltına alınan şüpheli S.S.'nin, yapılan tedaviyi beğenmemesi üzerine ağabeyi G.S. ile birlikte yeniden polikliniğe geldiği, burada doktor A.H.Z.’ye hakaretlerde bulunduğu, şüpheli G.S'nin ise diş hekimini darp ettiği ve poliklinik önünde bulunan aracına zarar verdiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelileri tutuklandı.

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#Mersin#Diş Hekimi#Darp

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