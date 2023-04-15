Tedavisi yarım kalan kanser hastası depremzede, ameliyat olmak istiyor

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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir otelde çalışan evli, 1 çocuk babası Sinan Akkaya, 6 ay önce rahatsızlandı. Akkaya'ya Mersin'de gittiği bir hastanede kolon kanseri teşhisi konuldu. Bunun üzerine işi bırakmak zorunda kalan Akkaya, eşi tarafından da terk edildiğini söyledi. Tedavisini sürdürmek için Malatya'daki annesi ve kardeşlerinin yanına yerleşti. 6 Şubat'taki depremde Malatya'da kaldıkları ev ağır hasar aldı. Akkaya, bunun üzerine depremden 6 gün sonra annesinin de aralarında bulunduğu 4 yakınıyla İzmir'e geldi. Buca ilçesinde hayırseverlerin temin ettiği bir evde yeni hayatına başlayan Sinan Akkaya'nın tek isteğinin deprem nedeniyle yarım kalan tedavisine devam etmek olduğunu söyledi.

'DEPREMİN OLDUĞU SABAH RAPOR ALACAKTIM, ALAMADIM'

Kolon kanseri nedeniyle tedaviye başladığı Mersin'de daha önce bir ameliyat geçirdiğini ifade eden Sinan Akkaya, "Annemlerin ısrarıyla memleketim Malatya'ya geldim. İlk ameliyattan sonra bağırsağımda daralma oldu. Depremin olduğu sabah raporumu alacaktım, bir yol çizilecekti. Nüksetmiş olabileceği şüphesiyle birtakım tetkikler yapılıyordu. Deprem oldu, son MR sonucunu alamadım. Bir kez daha ameliyat olmam gerekiyor" dedi.

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'TEK İSTEDİĞİM BİR DAHA AMELİYAT OLABİLMEK İÇİN DESTEK'

İzmir'i bilmediğini ve hastanelere ulaşım engeli çektiğini belirten Akkaya, "İlk ameliyattan sonra bağırsakta daralma olduğu için tuvalet ihtiyacımı karşılamakta güçlük çekiyorum. Stent takıldı, kalem ucu kadar açıldı ama bu da yetersiz kaldı. Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim. Başka hastaneye yönlendirdiler. Ramazan ayından sonra tedavime ağırlık vermek istiyorum. Bunun için de deneyimli bir doktor bulmam lazım. Bağırsağım alınabilir, vücudun vereceği tepkiye göre belki torba takılması gerekebilir. Tek isteğim, bir kez daha ameliyat olabilmek için destek" diye konuştu.

'YER RESMEN DALGALANIYORDU'

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Deprem anında yaşadıklarını da anlatan Sinan Akkaya, "Deprem sırasında uykudaydım. Sarsıntıyla ayağa kalktım ama yürüyemiyordum. Perde sallanıyordu. Sarsıntı o kadar şiddetliydi ki şimşek gibi mavi ışıklar çakıyordu. Çok şükür dışarı çıkabildik ama bir daha o eve giremedik. Ertesi gün yine kuvvetli bir depremle sarsıldık. Yer resmen dalgalanıyordu. Deprem değildi bu bence, kıyamet gibi bir şeydi" dedi.

Depremin üzerinden iki aydan fazla zaman geçmesine karşın konuyla ilgili televizyonda herhangi bir şey izlediğinde ürperdiğini dile getiren Akkaya, "Gözümün önüne mavi ışıklar geliyor, korkuyorum. Gemiye binmiş de fırtınaya kapılmışım gibiydi" diye konuştu.

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'BAYRAMA GURBETTE GİRECEĞİZ'

Akkaya'nın ablası Perihan Akkaya (51) ise bir an önce memleketlerine dönmek ve yeniden kendi evlerinde oturmak istediklerini söyledi. Eşinden ayrılan, iki çocuk annesi Akkaya, "İki oğlum var. Küçüğü 23 yaşındaki Hamza, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıfta okuyor. Depremden bir gün önce ara tatil için Malatya'ya yanımıza gelmişti. Gece de deprem oldu. Evimiz 48 senelik 3 katlı bir binaydı. Bu ev bize babamızdan kalmıştı. Kendimiz oturuyorduk. Üzerimizde kiracımız vardı. Kirayla geçiniyorduk. Annemin yaşlılık aylığı vardı. İzmir'de geçinemeyiz" dedi. Akkaya deprem anında yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı:

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"O gece saat 4.17 de depreme yakalandık. Uyuyorduk. Evimiz ağır hasarlı, yıkılacak. Evden bir çöpümüzü bile alamadık. Deprem geçtikten sonra kendimizi dışarı attık. Oğlum burada öğrenci olduğu için İzmir'e gelmeyi tercih ettik. İnşallah evlerimizi tekrar yapıp bize verirler. Buraya geçici geldik. Yardımseverlerin desteğiyle geçiniyoruz. Malatya'da normal bir hayatımız vardı. Yine memlekete dönmek istiyoruz. Kendi evlerimizde kalmak istiyoruz. Bayrama gurbette gireceğiz. İlk kez gurbete geldim. Alışamadım."

'EVİMİ ÇOK ÖZLÜYORUM'

İki bin lira kira geliri, bin 500 lira da yaşlılık aylığı aldıklarını belirten 72 yaşındaki anne Gülistan Akkaya da şunları söyledi:

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"Evimizden, vatanımızdan çıktık. Buraya geldik. Yardımcı olanlardan Allah razı olsun. Evimi çok özlüyorum. İyi kötü geçiniyorduk. Bu deprem bizi perişan etti. Eşyamızı çıkarırız inşallah, öyle bekliyoruz" dedi.