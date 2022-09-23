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Tedavi olup doğaya dönüyorlar

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#Ankara Üniversitesi#Veteriner Fakültesi#Tarım Ve Orman Bakanlığı
Tedavi olup doğaya dönüyorlar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 07:00

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi bünyesindeki ‘Yaban Hayvanları Birimi ve Kliniği'nde her yıl ortalama 1000 yaban hayvanı tedavi görüyor ve yüzde 60’ı sağlıklarına kavuşturulup doğaya bırakılıyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan ‘hizmet protokolü'nün ardından 2018'de açılan ‘Yaban Hayvanları Birimi ve Kliniği'nde 100 veteriner hekim görev alıyor. Klinikte her yıl doğada kaçak avcılık, araç çarpması, zehirlenme gibi nedenlerle yaralı ve güçten düşmüş bulunan yüzlerce yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya bırakılıyor.

Tedavi olup doğaya dönüyorlar

Veterinerlik fakültesi öğrencilerinin de görev aldığı klinikte şu anda nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ile 1 kirpi, 2 küçük akbaba, 1 kara akbaba, 2 puhu, 1 tilki, 2 kerkenez, 2 kartal, 1 karaleylek, 5 baykuş ve 9 kızıl şahin olmak üzere 27 yaban hayvanının tedavisi sürüyor. Yaban hayvanları tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacak.

 

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#Ankara Üniversitesi#Veteriner Fakültesi#Tarım Ve Orman Bakanlığı

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