Tedavi olup doğaya dönüyorlar

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan ‘hizmet protokolü'nün ardından 2018'de açılan ‘Yaban Hayvanları Birimi ve Kliniği'nde 100 veteriner hekim görev alıyor. Klinikte her yıl doğada kaçak avcılık, araç çarpması, zehirlenme gibi nedenlerle yaralı ve güçten düşmüş bulunan yüzlerce yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya bırakılıyor.

Veterinerlik fakültesi öğrencilerinin de görev aldığı klinikte şu anda nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ile 1 kirpi, 2 küçük akbaba, 1 kara akbaba, 2 puhu, 1 tilki, 2 kerkenez, 2 kartal, 1 karaleylek, 5 baykuş ve 9 kızıl şahin olmak üzere 27 yaban hayvanının tedavisi sürüyor. Yaban hayvanları tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacak.