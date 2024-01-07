Tedavi görmek istiyormuş

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Ardından servisi boş bir araziye bırakıp otobüsle Ankara’ya gidip Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girmeye çalışan Tolga Nalbant gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi ve Anadolu Adliyesi’nde hâkim karşısına çıkarıldı.

Tolga Nalbant, nöbetçi mahkemede verdiği ifadesinde, “Olayı nasıl gerçekleştirdiğimi bilmiyorum. Ara ara uyuşturucu madde kullanmaktayım. En son 6 gün önce uyuşturucu madde kullandım. Olay günü araç içerisinde çocuk olduğunu bilmiyordum. Yaptığım eylemden dolayı çok pişmanım. Ben kendimi Cumhurbaşkanına duyurmak istemiştim, tedavi görmek istiyorum. Araç ile Ankara’ya gidecektim, başka bir amacım yoktur. Kırmızı reçeteli ilaçlar kullanıyordum. Çapa’da psikiyatri de tedavi gördüm” dedi.

‘RAPORLU HASTA’

Tolga Nalbant’ın avukatı da, “Müvekkilim raporlu psikiyatri hastasıdır. Kaçma şüphesi de yoktur. Serbest bırakılmasını talep ediyoruz” diye konuştu. Mahkeme Tolga Nalbant’ın tutuklanmasına karar verdi. Kararda Tolga Nalbant’ın suçtan kurtulmak amacıyla kendisini bu tavır ve hal içerisine soktuğundan şüphelenildiği belirtildi.