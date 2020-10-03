Tecavüz şüphelisi Tuma Çelik için son karar Meclis’in

Çelik’in dokunulmazlığıyla ilgili son kararı, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu söyleyecek. Genel Kurul’da salı günü yapılması beklenen oylamada da dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilirse, “nitelikli cinsel saldırı” ve “tehdit” suçlamasıyla hakkında fezleke düzenlenen Çelik’e yargı yolu açılmış olacak.

YANLIŞ ANLADI, ÇEKİMSER KALDI

HDP’lilerin, önceki akşam tutuklanan partili arkadaşlarının durumuyla ilgili çalışmalarını gerekçe göstererek erteleme talebinde bulunarak katılmadıkları dünkü toplantıda karar bir çekimser oy dışında oy birliğiyle alındı. Çekimser oyu kullanan İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan ise Hürriyet’e, “Ben bütün yasama dokunulmazlığının kaldırılması olarak anladım, oysa sadece bu dosyayla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması söz konusuymuş. Yanlış algıdan kaynaklanan bir olay” dedi.

HDP’den ihraç edilen Çelik toplantıya katılarak 17 sayfalık savunmasını okudu. Suçlamaları reddeden Çelik, “Siyasi olmasam, olay buralara gelmezdi. Bundan dolayı üzerime gelindi. Karşınızda çok profesyonel biri var” iddiasında bulundu.