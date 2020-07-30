‘Tecavüz eden serbest, ben hapis hayatı yaşıyorum’

Bursa'da yaşayan Gamze A. (19), geçen yıl kasım ayında uğradığı cinsel saldırı ve sonrasında yaşadıkları için sosyal medyada isyan edince sesi duyuldu. Gamze A.,’nın yaşadıklarını anlattığı Ekşi Sözlük ve Twitter paylaşımları çok sayıda etkileşim aldı. Olay, 5 Kasım 2019’da Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Gamze A., evine gitmek için yürürken, Yunus Emre Ç. yaralı olduğunu öne sürerek yardım istedi. Gamze A., Yunus Emre Ç.’yi yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü. Gamze A., hastane çıkışı yolda yürürken Yunus Emre Ç.’nin evinin önünde zorla içeri sokulduğunu ve cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

‘SENİ ÖLDÜRECEĞİM’

Gamze A., Hürriyet’e şunları anlattı: “Evi yolun üzerindeymiş. Bir anda binaya girip ağzımı kapatıp, oraya attı. İç kapı açıktı. Avukat ve savcı bunun planlı olduğunu söyledi. Tecavüz etti, şiddet uyguladı. Bayıldım. Telefonuma el koydu. Beni yıkadı. Sonrasında tekrar tecavüz etti. ‘Seni öldürdüğümden kimsenin haberi olmayacak’ dedi.

TAKİP ETMİŞ

Ağladım, yalvardım. ‘Beyaz kağıda imza atacaksın, istediğim gibi dolduracağım’ dedi. İnsanların işe gitme saati yaklaşınca bıraktı. Eve gidene kadar beni takip etti. Eve girdiğimden emin olunca gitti.” Gamze A. olaydan sonra şikayetçi olmuş ancak savcı tutuklama talebinde bulunsa da mahkeme Yunus Emre Ç.’yi tutuksuz yargılama kararı ile serbest bıraktı. Gamze, “Tutuklanmasını istiyorum. Sokağa çıkamıyorum. Hapis hayatı yaşaması gereken ben değilim” diyor.

Yunus Emre Ç. ise ifadesinde, olay akşamı sarhoş olduğunu, düşüp yaralandığını ve yoldan geçen Gamze A.’dan yardım istediğini iddia ederek “Hastaneden çıktıktan sonra Gamze kendi rızasıyla evime geldi. Bir süre sohbet ettikten sonra ilişkiye girdik. İlişkinin ardından evden çıkıp gitti. Zorla hiçbir şey yapmadım.” dedi.