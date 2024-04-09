TCG Kınalıada Japonya yolunda

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Japonya’ya 134 yıl önce iadei ziyaret yapan Ertuğrul Fırkateyni, dönüş yolunda yakalandığı fırtına sonucu kayalıklara çarparak battı. Kazadan 134 yıl sonra, TCG Kınalıada (F-514) korveti, ‘Türkiye ve Japonya Arasındaki İlişkilerin Tesisi’nin 100. Yıldönümü’ ve ‘Ertuğrul Fırkateyni’nin Japonya Seyri’nin 134’üncü Yıldönümü’ kapsamında aynı rotadan Japonya’ya dün yola çıktı. 4.5 ay sürecek ziyaretler kapsamında TCG Kınalıada, 8 Nisan-19 Ağustos tarihleri arasında 20 ülkeye demir atacak. TCG Kınalıada’nın ilk durağı Suudi Arabistan’ın Cidde kenti olacak. Daha sonra sırasıyla Cibuti, Somali, Maldivler, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Tayland, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore ve Japonya’nın Kushimoto, Tokyo ve Hiroşima kentlerini ziyaret edecek. Japonya’nın ardından Filipinler, Singapur, Sri Lanka, Hindistan, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Ürdün limanları ziyaret edilecek ve buralardaki Türk şehitliklerinde anma törenleri düzenlenecek.

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TCG Kınalıada korvetini uğurlamak amacıyla seyir öncesinde İzmir Foça Deniz Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirilen törene Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Yalçın Payal, Amfibi Görev Grup Komutanı Tuğamiral Serhat Sözbir, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdoğan, Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Koray Vural ve TCG Kınalıada personelinin aileleri katıldı.

ATALARIMIZIN ROTASINDA

Törende konuşan TCG Kınalıada Komutanı Deniz Yarbay Serkan Doğan, Ertuğrul Fırkateyni’nin 134 yıl önce çıktığı seyri anlattı. Doğan, “Harekat icra edeceğimiz sular Piri Reis’in, Selman Reis’in, Murat Reis’in, Seydi Ali Reis’in ve Türkiye Cumhuriyeti bahriyesinin Türk sancağını şan ve şerefle dalgalandırdıkları denizleri ve okyanusları kapsamaktadır. Ne mutlu bizlere ki o sularda Türk sancağını dolaştırma şansını elde ettik. Görev süresince Türk Deniz Kuvvetlerini temsil ettiğimizin bilincinde olarak, atalarımıza layık birer Türk denizcisi ve Barbaros’un torunları olduğumuzu göstereceğiz” dedi.

