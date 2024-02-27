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TCG Anafartalar’ın NATO çıkarması

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#TCG Anafartalar#NATO#Tatbikat
TCG Anafartalar’ın NATO çıkarması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 07:00

Adını Çanakkale Savaşları’nda Mustafa Kemal Atatürk’ün düşmanın ilerleyişini durdurduğu Anafartalar muharebelerinden alan Türk denizaltısı, İtalya açıklarında NATO tatbikatına katılıyor. Mottosu ‘Bu onuru derinliklerde yaşatacağız’ olan TCG Anafartalar, tatbikatta aktif rol alacak.

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Mavi Vatan’ın gururu TCG Anafartalar denizaltısı (S-356), dün başlayan NATO’nun Dynamic Manta 2024 (DYMA 24) tatbikatına katılıyor. NATO her yıl şubat ayı sonunda İtalya açıklarında planlı tatbikatlardan Dynamic Manta 2024 (DYMA 24) tatbikatı düzenliyor.

Türk donanmasının önemli bir güç unsuru olarak bugüne kadar hem ulusal hem de çok taraflı alanlarda pek çok görevi başarılı şekilde yerine getiren gemi, DYMA 24’ün öncesinde İtalya’nın Katanya Limanı’nda bir grup gazeteciye kapılarını açtı. TCG Anafartalar Komutanı Deniz Yarbay Erce Yener ve 2. Komutan Deniz Binbaşı Alper Vural, geminin özelliklerine dair bilgi verdi.

TCG Anafartalar’ın NATO çıkarması


CAYDIRICI GÜÇ

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Yarbay Yener, “Türk denizaltısı olarak bu tatbikatta aktif rol alacağız” diyerek şöyle devam etti: “Bizim mottomuz; ‘Bu onuru derinliklerde yaşatacağız’. Bu da şuradan geliyor; malumunuz denizaltıların en büyük özelliği üç boyutlu hareket ve suyun altında manevra kabiliyetimizin, gücümüzün çok yüksek olması. Suyun altında hareket ederken aynı zamanda ülkemizin milli ve yerli cihazlarıyla donatılmış denizaltımızda tek amacımız caydırıcı güç olmak. Ve bu bize büyük bir onur vermekte. Biz de buradan yola çıkarak mottomuzu, ‘Bu onuru, derinliklerde yaşatacağız’ olarak belirledik.”

TCG Anafartalar’ın NATO çıkarması

ATATÜRK YANLARINDA

Gölcük Tersanesi’nde inşa edilen ve 1999 yılında hizmete giren TCG Anafartalar, yerli ve milli cihazlarla donatıldı. Denizaltıda yaklaşık 50 personel görev yapıyor. Personelin yanı başında Atatürk’ün fotoğrafları yer alıyor.

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#TCG Anafartalar#NATO#Tatbikat

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