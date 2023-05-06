TCG Anadolu'ya 3'üncü günde de yoğun ilgi

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İstanbul’da 140 binden fazla kişinin ziyaret ettiği TCG Anadolu, 3 gün önce geldiği İzmir Alsancak Limanı'nda da yoğun ilgi gördü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Polis ekipleri, limanın A kapısı önünde saatlerce bekleyen vatandaşları 20'şerli gruplar halinde içeri aldı.

'VATANIMIZI KORUMAK İÇİN, BU GEMİYE İHTİYACIMIZ VAR'

TCG Anadolu'yu görmek için Torbalı'dan geldiğini söyleyen Esra Verdi (24) "10.30'da geldim ve sabahtan beri heyecanla bekliyorum. Yaklaşık 5 saat oldu ama bu gurura değer" dedi.

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Ailesi ve arkadaşları ile birlikte sabah saatlerinde liman kapısına geldiğini söyleyen Gökmen Alemdar "Sabah geldik. Büyük bir teveccüh var. Biz, yapılan şeylere somut olarak, gelip elimiz ile dokunmak istedik. Güvenlik çok önemlidir. Bir iş yeri açıldığında güvenlik kamerası konur. Vatanımızı korumak için de bu gemiye ihtiyacımız var. Daha da geliştirmemiz lazım" dedi.

'4 SAATTİR BEKLİYORUZ AMA DEĞER DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Uğur Kılınç (10), "Daha önce televizyonda görmüştüm. İzmir'e geldiğini duyunca babamdan getirmesini istedim ve 4 saattir bekliyoruz. Ama değer diye düşünüyorum" diye konuştu.

Uğur Kılınç’ın babası Murat Kılınç da "Onur duyuyoruz kaç saat olursa olsun bekleyip göreceğiz. Yılların emeği var. Bu Türkiye'nin gururu. Çocuğumu getirdim görsün diye. Bizden sonra vatanı ve bu toprağı onlar devralacak. Onların da görmesi gerekir" ifadelerini kullandı.