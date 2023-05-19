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TCG Anadolu'da 19 Mayıs yoğunluğu

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#İSTANBUL#TCG ANADOLU#19 MAYIS
TCG Anadoluda 19 Mayıs yoğunluğu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 13:11

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'ya 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Sarayburnu Limanı'nda yeniden ziyarete açılan TCG Anadolu'yu görmek isteyenler metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu.

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Sarayburnu Limanı'na demirleyerek yeniden ziyarete açılan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisini görmek isteyenler Sarayburnu Limanı'ndaydı. TCG Anadolu'yu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ziyaret etmek isteyenler yoğun ilgi gösterdi.

Çoğunluğu gençler ve ailelerden oluşan ziyaretçiler, alay sancağı çekilen TCG Anadolu'yu görebilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren metrelerce kuyruk oluşturdu.

"20 DAKİKADIR BEKLİYORUM"

Sırada bekleyenlerden Sabri Çelen, “19 Mayıs'ta çok anlamlı bir şey, Türkiye'nin helikopter gemisi, çıkarma gemisi de olan TCG Anadolu'yu görmenin biz gençler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Savunma Sanayii'ne meraklıyız.

TCG Anadoluda 19 Mayıs yoğunluğu

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Bu imkanın bize sunulmasından çok mutluyum, çok da heyecanlıyım şu an içeriye gireceğim için." dedi. Avusturya'dan geldiğini belirten Fatih Ürüdül ise, “Çok güzel bir his, bayramda burada olmak. Kendi ülkemde geçirmek. Garip, değişik bir his. İnşallah sıra bize de gelirse, girip bakacağız, 20 dakikadır bekliyorum ama bekleriz, yeter ki görelim" dedi.

TCG Anadoluda 19 Mayıs yoğunluğu

"TÜM TÜRKİYE'NİN MİLLİ GURURU"

Antalya'dan ailesiyle TCG Anadolu'yu görmek için İstanbul'a gelen Özlem Gedik ise, "O günlerden bugünlere neler gördük, neler yaşadık, içeride gelişmiş teknolojiyle birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu. Yasin Gedik, “Heyecanlıyız, gurur duyacağımız bir gün, 19 Mayıs bizim için de özel bir gün. Geçen bayram gelecektik, gelemedik şimdi özellikle gemimizi görmek için geldik. Çünkü, bunun tüm milli Türkiye'nin gururu olduğunu düşünüyoruz. Heyecanlıyız. Çocuklara da göstereceğiz. Çocuklar da biraz heyecanlı" ifadelerini kullandı.(DHA)

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#İSTANBUL#TCG ANADOLU#19 MAYIS

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