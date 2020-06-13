‘TBMM’yi hedef almam söz konusu olamaz’

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeyle ilgili, “26 Haziran 2009’da bu kanun teklifini kim hazırladı? Ben bilmiyorum. ‘Araştırsınlar’ diyorum. Ben bir ipucu veriyorum. Bu kanun teklifinin FETÖ’nün emriyle, direktifiyle hazırlandığını düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbuğ’a “Bu boru göstermeye benzemez, parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez” sözleriyle tepki göstermişti. Daha sonra da AK Partili altı milletvekili Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulununca soruşturma başlatılmıştı. Başbuğ, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere dün Anadolu Adliyesi’ne gitti. Yaklaşık bir saat ifade veren Başbuğ gazetecilere, salgın nedeniyle aylardır ilk kez dışarı çıktığını belirterek, açıklamayı yazılı olarak yapacağını söyledi. Başbuğ yazılı açıklamasında da şu görüşleri belirtti:

‘İDAM KALKMASAYDI ARANIZDA YOKTUM’

“5 Ağustos 2013’te FETÖ mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldım. Eğer o gün, Türkiye’de idam cezası kalkmamış olsaydı, bugün aranızda, hayatta olmayabilirdim. Yargıtay’ın kararı ve yeniden yargılanma neticesinde, iddia edilen ‘Ergenekon Davası’ tarihin çöplüğüne atıldı. 26 ay Silivri’de cezaevinde tutuldum, hürriyetim elimden gasp edildi. Genelkurmay Başkanlığı görevim süresince, cezaevinde olduğum ve çıktığım günden bugüne kadar, TSK’ya karşı yürütülen komplolar ile mücadele ettim. Verilen bu mücadeleyi bazıları hayal bile edemez. Bugün haksız ve anlamsız bir hakaret iddiası ile ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermeye çağrıldım. Elli yıl bilfiil TSK’da görev yapan ve Türk ordusunun en üst makamına gelen, geçmişten bugüne kadar yaptıkları ve davranışları herkes tarafından net olan birisi olarak, TBMM’nin manevi şahsiyetini hedef alan bir konuşma veya davranışımız söz konusu olamaz. 26 Haziran 2009 günü TBMM’ye getirilen yasa değişikliklerinden biri Anayasa’ya aykırıdır. Bu yasa değişikliği Anayasa Mahkemesi tarafından 21 Ocak 2010’da iptal edilmiştir. Burada üzerinde durulan noktalar; Anayasa’ya aykırı bu yasa değişikliğinin kimler tarafından hazırlandığının ve kimlerin faydalandığının, neden-sonuç ilişkileri çerçevesinde değerlendirilmesi ve sorgulanmasıdır. Takdir, yüce Türk milletinindir.”