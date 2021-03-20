TBMM’den çıkmıyor, yer yatağında yatıyor

HDP Meclis Grubu’na ayrılan toplantı odasında eylemini sürdüren Gergerlioğlu, Meclis’teki ikinci gecesinde deri koltuktan yer yatağına geçti. HDP grup görevlileri, tek kişilik bir yatağa Gergerlioğlu’nun evinden getirilen çarşaf ve yorganı sererek yer yatağı hazırladı. Gece çektiği videoyla durumunu anlatan Gergerlioğlu, “İlerleme de var. Artık kanepede yatmıyorum, yer yatağı var. Arkadaşlarımız güzel bir yer yatağı yaptı” dedi. HDP’li yöneticiler ile milletvekilleri sık sık ziyaret ettikleri Gergerlioğlu’nu yalnız bırakmıyor. Gergerlioğlu’nu dün de İnsan Hakları Derneği yöneticileri ile eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk ziyaret etti. Kendisine destek verenlere teşekkür eden Gergerlioğlu şunları söyledi:

DUVARDA BOŞUNA MI YAZIYOR?

“Kürt meselesinde yıllardır ne söylüyorsam onu söylemeye devam ediyorum. Ben milletin verdiği onurun hakkını vermeye çalıştım; insan hakları ve barış dedim. Bu hukuksuz, trajikomik ceza Meclis Başkanlığı’na geldi. Meclis Başkanlığı’nın görevi Anayasa’yı korumaktır, milletin iradesini korumaktır. Meclis’in duvarında ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diye boşuna mı yazıyor? Yargının verdiği hasmane cezalar demokrasinin beşiği olan Meclis’te bir dakika bekletilmeksizin uygulanacaksa Meclis Başkanı niçin oradadır?”

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