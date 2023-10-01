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TBMM'de yeni yasama dönemi: Numan Kurtulmuş Atatürk anıtına çelenk bıraktı

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Anıt
TBMMde yeni yasama dönemi: Numan Kurtulmuş Atatürk anıtına çelenk bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 13:04

TBMM'nin 28. dönem 2. yasama yılı gerçekleşiyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'deki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

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TBMM, bugün yeni yasama dönemine başlıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'deki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Meclis'teki gelişmeleri CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, şu sözlerle paylaştı:

TBMM 2 buçuk aylık aranın ardından bugün açılıyor. Saat 14:00'te Meclis Genel Kurulu'nda oturum açılacak. Akşam saatlerinde de resepsiyon verilecek. Meclis'te yaz boyu tadilatlar gerçekleşti. Meclis Başkanı Kurtulmuş açacak oturumu. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapacak. Erdoğan'ın yeni anayasa ve iç tüzükle ilgili mesajlar vermesi bekleniyor. 6'lı masayı oluşturan partilerin genel başkanları milletvekili olmadığı için oturumu locadan takip edecek. Akşener, oturuma katılmayacak. Kılıçdaroğlu locada olacak ancak Özgür Özel, genel kurulda olacak ve grubunun başında olacak. Sonrasında ise Genel Kurul, Erdoğan'ın konuşmasının ardından kapanacak ve Salı günü yeniden açılacak. Öncelikli başlıkların ekonomi ve yeni anayasa olması bekleniyor.

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TBMMde yeni yasama dönemi: Numan Kurtulmuş Atatürk anıtına çelenk bıraktı

 

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Anıt

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