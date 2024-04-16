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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gürcistan İçişleri Bakanı Gomelauri ile bir araya geldi

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#Hulusi Akar#Gürcistan#Vakhtang Gomelauri
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gürcistan İçişleri Bakanı Gomelauri ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 20:10

Gürcistan'da resmi ziyarette bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri ile bir araya geldi.

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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te temaslarına devam ediyor. Akar ve beraberindeki heyet, Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri ile bir araya geldi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşme çerçevesinde tarafların Gürcistan ile Türkiye arasında çeşitli yönlerde yakın ve dostane ilişkilerin önemini vurgu yaptıkları aktarıldı. Açıklamada, "Toplantının sonunda taraflar, ilişkilerin geleceği hakkında konuşarak, ülkeler arasındaki mevcut işbirliğinin ortak çabalarla derinleşeceği yönündeki umutlarını dile getirdi" denildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gürcistan İçişleri Bakanı Gomelauri ile bir araya geldi

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Gomelauri yaptığı açıklamada, iki ülkenin kolluk kuvvetleri arasında aktif ve etkili bir işbirliğinin kurulduğunu ve bunun Gürcistan tarafı için özellikle önem taşıdığını ifade ederek, ülkesinin Türkiye tarafıyla işbirliğini çeşitli yönlerde genişletmeye her zaman hazır olduğunu vurguladı.

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#Hulusi Akar#Gürcistan#Vakhtang Gomelauri

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