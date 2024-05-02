TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerini dinledi

Haberin Devamı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen ve 9 işçinin göçük altında kaldığı toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı. Komisyon toplantıda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzin ve Denetim Genel Müdürü Cihan Tatar, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz, bakanlığı bağlı daire başkanları, genel müdür yardımcıları ve şube müdürlerinden oluşan heyeti kabul etti. Uslu, komisyonun çalışma takvimine ilişkin bilgi vererek, “Komisyonumuz yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız yetkililerini, ardından da madeni işleten şirket yetkililerini dinleyecek. Daha sonra da pazartesi günü Devlet Su İşleri (DSİ) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) bilgi aldıktan sonra salı ve çarşamba günü İliç’te, bölgede olacağız. Bölgede incelememizi yapacağız. Onunla ilgili, içeriğiyle ilgili, arkadaşlarımız çalışıyor. Nasıl bir program yapacağız, arkadaşlarımızla, komisyon üyesi arkadaşlarımızla da değerlendireceğiz. İliç’te tabii ki öncelikle maden sahasında yerinde incelemeler yapacağız. İşçi kardeşlerimizi dinleyeceğiz, yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulunacağız. Onun dışında tabii ki bölgede valilikler ve diğer birimlerden bilgi alacağız” dedi.

Haberin Devamı

‘HİÇ KİMSENİN KAFASINDA SORU İŞARETİ KALMAYACAK’

Uslu, Araştırma Komisyonunun kazanın ayrıntılarını objektif, tutarlı ve tarafsız bir yaklaşım ortaya koyacaklarını belirterek, “Her kesimi, bilimsel ve teknik bilgiyi dinlemeye çalışacağız, gerekirse rapora alacağız. Hiç kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak şekilde araştırmamızı, incelememizi, raporlamamızı gerçekleştireceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hem kazayı ve olayı araştıracağız, hem bundan sonra bu tür kazaların olmaması için gerekli adımları atmaya çalışacağız. Önce insan, önce çevre sonra madencilik anlayışıyla güvenli ve sürdürülebilir bir madencilik mimarisinin de oluşmasına katkı sunmaya çalışacağız. Temennim odur ki, çalışmamızın sonunda özellikle mevzuatla ilgili kanunlarda, çevre kanunlarında, maden kanunlarında ortak kararlarla değişiklik yapalım” diye konuştu.