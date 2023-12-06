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'Dijitalleşme çağında bu yasa kırmızı çizgi' AK Parti'li Yayman: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu güncelleyeceğiz

Güncelleme Tarihi:

#TBMM Dijital Mecralar Komisyonu#Hüseyin Yayman#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2023 14:27

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CNN TÜRK'te gündeme ilişkin konuştu. Dijital teklif yasasının kırmızı çizgi olduğunu belirten Yayman, 'Fikir ve sanat eserleri kanunu güncelleyeceğiz.' dedi. Yayman, 'Tiktok kapatılacak mı?' sorusunu ise, 'Biz yasaklamalara, sansüre karşıyız. Dijital mecrayı kapatmak gibi bir durumumuz yok. Bu konuda bir farkındalık yaratabiliriz.' şeklinde yanıtladı.

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AK Parti'li Yayman'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Toplumun talepleri nedir diyerek köprü kurarak görev yaptık. Komisyonumuz hakkıyla görev yaptı. Telif meselesi çok önemli. İçerik üreticileri açısından vaz geçilmez. Dijitalleşmeyi konuşuyorsak yeni versiyonun ele alınması lazım. Hem Google’ı çağırdık. Uzmanları dinledik. Bu konu ile ilgili sözü olan akademisyenleri dinledik. Teklif meselesi artık güncellenmeli. TBMM’ye ciddi talep var. Yarın Tiktok gelecek. Tiktok'taki paylaşımlar vatandaşları rahatsız ediyor.

'DİJİTAL TELİF YASASI ÇIKARTACAĞIZ'

Fikir ve sanat eserleri kanunu güncellemek istiyoruz. Şimdi bizim bütçeden sonraki en önemli konumuz dijital telif. İnşallah dijital telif yasası çıkartacağız.

Siz bir haber yaptığınızda hiçbir şey ödemiyorum. Böyle bir şey olamaz. Ortak akıl içinde meseleleri ele alacağız. Dijital teklif yasası ertelenemez hale geldi.

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Siz TV’ci olarak eser ürettiğinizde, haber ürettiğinizde çoğaltıldığında bir telif ödenmemesi kabul edilemez. Tarafları bir araya getireceğiz. Dijitalleşme çağında bu yasa kırmızı çizgi. Pozitif düşünmek durumundayız. Google temsilcileri ile görüşmeler yapıyoruz.

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İçerik sağlama ve telif meselesi dijital çağın kırmızı çizgilerinden. Pratikten kaynaklanan sorunlar var. Bir yönetişim anlayışı içinde çözeceğiz.

TİKTOK KAPATILACAK MI?

Biz yasaklamalara, sansüre karşıyız. Prensip olarak Tiktok’un kapatılmasına karşıyız. Etik açıdan yapılan paylaşımları kabul etmek mümkün mü? Paylaşımlar kabul edilebilir değil. Dijital mecrayı kapatmak gibi bir durumumuz yok. Bu konuda bir farkındalık yaratabiliriz.

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#TBMM Dijital Mecralar Komisyonu#Hüseyin Yayman#Sosyal Medya

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