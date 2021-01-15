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Gündem
AA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 19:07 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop'tan Tekirdağ Valisi Yıldırım'a ziyaret

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'a ziyarette bulundu.

Edirne'deki programının ardından geldiği kentte Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden Şentop,Yıldırım'la makamında bir süre görüştü.

Daha sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bazı mahallelerde yapılacak kentsel dönüşüm ile ilgili Şentop'a sunum yaptı.

Ziyarette AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya da yer aldı.

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