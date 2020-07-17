TBMM Başkanı Şentop'tan şehit ailesine taziye ziyareti

Şehidin annesi Fatma, babası Basri Akgöz ve yakınlarıyla bir araya gelen Şentop, başsağlığı diledi. Şentop, Türk bayrağı ve Kuran’ı Kerim’i öperek şehidin babasına verdi. Şehidin babası da öperek emanetleri ve taziyeleri kabul etti.