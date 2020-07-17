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DHA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 19:23,Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit ailesine taziye ziyareti

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TBMM Başkanı Şentop'tan şehit ailesine taziye ziyareti
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasından taşınan patlayıcının indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz’ün Tekirdağ’da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin annesi Fatma, babası Basri Akgöz ve yakınlarıyla bir araya gelen Şentop, başsağlığı diledi. Şentop, Türk bayrağı ve Kuran’ı Kerim’i öperek şehidin babasına verdi. Şehidin babası da öperek emanetleri ve taziyeleri kabul etti.

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