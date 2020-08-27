TBMM Başkanı Şentop’tan Libya açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.

Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Libya Yüksek Devlet Konseyi İkinci Başkan Yardımcısı Saffan el-Mosori, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi İshak Gazel, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Abdullah Güler, Osman Boyraz ve Halis Dalkılıç da bulundu.



TBMM Başkanı Şentop ve Mişri'nin görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.



Şentop, "Libya'da uluslararası hukuka ve BM kararlarına aykırı olarak bulunan ve faaliyet gösteren çeşitli devletlerin, komşu Mısır, BAE, Fransa dahil olmak üzere hukuka, Libya'daki meşru hükümete ve kararlarına saygı göstermesini beklediğimizi ifade etmek isterim" dedi.



